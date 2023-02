Leonardo con Arbolia 'riforesta' lo stabilimento di Foggia

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Con oltre 1.650 piante e la stima stima che in 20 anni sarà assorbito un totale di CO2 pari a 367 tonnellate, l'abbattimento di PM10 fino a 16,6 tonnellate e un rilascio di ossigeno fino a 268 tonnellate, Leonardo "ha dato vita al primo intervento di riforestazione completa di un sito industriale del gruppo attraverso la creazione di un'area verde nello stabilimento della divisione aerostrutture di Foggia". Un progetto in collaborazione con Arbolia, la società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti che promuove e realizza azioni di imboschimento e rimboschimento.

Per il rimboschimento - viene spiegato - sono stati scelti, attraverso uno specifico studio agro-forestale, piante autoctone che rispettano la biodiversità locale, con lo scopo di preservarla.

Il progetto è nell'ambito delle iniziative del piano di sostenibilità di Leonardo che " lavora da tempo a progetti volti a diminuire le emissioni, con l'obiettivo ad oggi di ridurre del 40% le emissioni di CO2 entro il 2030. Nel 2022 Leonardo ha inoltre ufficializzato il proprio commitment alla Science Based Target initiative (SBTi). SBTi supporta le aziende nella loro ambizione di decarbonizzazione, guidandole nella definizione di target allineati all'obiettivo di limitare l'incremento della temperatura ad 1,5 °C come definito dall'Accordo di Parigi del 2015".

Il sito produttivo di Leonardo a Foggia, con circa 1.000 dipendenti, è un centro di eccellenza per la produzione di aerostrutture in materiale composito in ambito militare e civile: dall'Eurofighter Typhoon all'F-35, dal Boeing 787 Dreamliner all'ultimo arrivato nella famiglia Airbus l'A220 fino al best seller nel settore dei velivoli regionali turboelica ATR. "Inoltre appresenta - viene evidenziato - un esempio concreto del percorso intrapreso dall'azienda nei processi di innovazione e trasformazione industriale, attuato attraverso investimenti sulla digitalizzazione delle linee produttive e dei processi aziendali per garantire competitività ai programmi attuali e catturare opportunità future", come con "l'automazione completa della linea per l'assemblaggio automatico di alcuni prodotti del programma Airbus A220". (ANSA).