Le Borse europee chiudono deboli, Parigi -0,16%

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Le Borse europee chiudono poco mosse, con gli investitori che restano cauti di fronte al riemergere dell'incertezza sull'intensità della stretta monetaria. In una seduta orfana di Wall Street, chiusa per il Presidents' Day, a Parigi il Cac 40 ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,16% a 7.335 punti, a Francoforte il Dax ha ritracciato dello 0,03% a 15.477 punti mentre a Londra il Ftse 100 è salito dello 0,12% a 8.014 punti.

