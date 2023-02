Borsa: Milano lima il rialzo, bene le utility e l'energia

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - La Borsa di Milano (+0,26%) lima il rialzo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari mostrano i muscoli le utility, queste ultime con il prezzo del gas a 50 euro al megawattora, e l'energia, con il petrolio in rialzo. In calo lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 182 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,26%.

In asta di volatilità Mps che segna un rialzo teorico del 7,4%. Tra le banche positiva anche Intesa (+0,4%). In calo, invece, Banco Bpm (-1%), Unicredit (-0,7%) e Bper (-0,2%). Sul fronte delle utility bene intonata Enel (+1,3%). Bene anche A2a (+0,6%), Erg (+0,2%) e Hera (+0,1%). Acquisti anche su Saipem (+1,4%), Eni (+0,6%) mentre è in flessione Tenaris (-0,8%).

Seduta in calo per Tim (-2,9%), dopo la performance positiva della settimana scorsa e le prese di profitto. Per venerdì atteso il cda che avrà sul tavolo l'offerta di Kkr. Sale Stellantis (+1,7%), in vista dei conti. In flessione Inwit e Stm (-0,7%). (ANSA).