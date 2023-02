Borsa: Milano fiacca con l'Europa, future Usa in calo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Borse europee svogliate, con i listini che oscillano attorno alla parità in una seduta orfana di Wall Street. Milano cede lo 0,3% e Parigi lo 0,1% mentre Francoforte sale dello 0,1% e Londra dello 0,2%. I future su New York sono fiacchi, con la scadenza di marzo di Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq in lieve calo, sui timori di una Fed aggressiva sui tassi e in attesa dei verbali dell'ultima riunione, che verranno pubblicati mercoledì.

Il dollaro è poco mosso sull'euro, in calo dello 0,7% a 1,068, dopo essere risalito ai massimi dell'anno in scia alla risolutezza nella lotta all'inflazione che i componenti della Fed continuano ad esibire. Rimbalza il gas, che risale sopra quota 50 euro ad Amsterdam (+3,2% a 50,7 euro), così come il petrolio (+1,3%), con il wti a 77,3 dollari al barile e il brent a 84,06. Piatto anche il mercato dei titoli di Stato: il rendimento dei Btp decennali è fermo al 4,28% e lo spread con il Bund a 185.

Il listino milanese sconta le prese di beneficio sulle banche, con in testa Unicredit (-2,9%) e Banco Bpm (-2,5%), e su Iveco (-2,7%). L'allungarsi dei tempi e le incertezze sull'offerta di Cdp per la rete penalizzano Tim (-2,4%). Debole anche il risparmio gestito con Banca Generali (-2,6%), Banca Mediolanum (-2,2%) e Fineco (-1,7%). Dall'altra parte del listino si mettono in luce Saipem (+3,7%), Stellantis (+1,4%) e Italgas (+1%) mentre fuori dal Ftse Mib Mps continua a correre a briglie sciolte (+7,8%), ritoccando i massimi post aumento di capitale, e si muovono bene i titoli Mfe B (+1,4%), promossi da Intermonte. (ANSA).