Borsa: Europa debole, Milano -0,1% con banche e Tim

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Le Borse europee, orfane di Wall Street, proseguono deboli con gli investitori che si concentrano sull'andamento dell'economia globale, in attesa degli indici Pmi in arrivo domani. Sui mercati tiene banco il tema del rialzo dei tassi, mentre si allenta la tensione sui rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro è in lieve flessione a 1,0688 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In ordine sparso i principali listini con Madrid (-0,2%), Milano e Parigi (-0,1%), Londra e Francoforte (+0,03%). Vendite sui tecnologici (-0,4%) e sulle compagnie aeree (-1,8%). Debole il lusso (-0,5%) mentre sono positive le auto (+0,7%).

Acquisti sull'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in moderato rialzo. Il Wti si attesta a 76,80 dollari al barile (+0,6%) e il Brent a 83,53 dollari (+0,6%). In luce anche le utility (+0,4%) mentre il gas risale sopra i 50 euro. Ad Amsterdam il prezzo aumenta del 5% a 51,50 euro al megawattora.

Poco mosse le banche (+0,07%) con gli analisti che vedono un aumento dei ricavi per effetto del rialzo dei tassi d'interesse.

A Piazza Affari in netto calo Tim (-2,4%), in vista del cda che avrà sul tavolo l'offerta di Kkr ed in attesa delle decisioni di Cdp e Macquarie. In flessione anche le banche con Banco Bpm (-2%), Unicredit (-1,7%), Intesa (-0,2%) e Bper (-0,1%). Corre Mps (+7%). Nel listino principale avanzano anche Saipem (+2,7%), Stellantis (+1,6%) e A2a (+1,3%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 186 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,28%. (ANSA).