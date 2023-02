Borsa: Asia chiude in rialzo, corre la Cina

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Le Borse asiatiche chiudono positive con gli investitori che concentrano la loro attenzione sull'andamento della crescita economica globale. Fari puntati sulle dichiarazioni dei componenti delle banche centrali con la Fed che mercoledì pubblica i verbali dell'ultima riunione, mentre la Banca centrale cinese lascia invariati i tassi sui prestiti a 1 e 5 anni.

Poco mossa Tokyo (+0,07%). Sul fronte dei cambi lo yen prosegue la fase di indebolimento al cambio col dollaro, a un livello di 134, e sull'euro a 143,24. A contrattazioni ancora in corso corre la Cina con Shanghai (+2,05%) e Shenzhen (+1,7%).

Bene anche Hong Kong (+1,1%) e Seul (+0,16%) mentre è debole Mumbai (-0,04%).

Giornata scarna di appuntamenti macroeconomici. Attesa la fiducia dei consumatori in Europa che gli analisti vedono in rialzo a febbraio a -19,9 da un precedente -20,9, che porterebbe l'indice ai massimi dall'inizio della guerra in Ucraina, ma ancora al di sotto della media storica. Resterà chiusa Wall Street per festività. (ANSA).