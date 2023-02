Ambiente: future su emissioni carbonio a livelli record

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - I futures europei sulle emissioni di carbonio stanno continuamente aggiornando i loro record, anche grazie all'allentamento dei prezzi del gas che potrebbe stimolare l'attività industriale mondiale. Lo scrive Bloomberg, con i futures delle emissioni sul mercato delle materie prime dell'Unione europea in crescita del 3,5% oltre i 99 euro alla tonnellata.

L'aumento del prezzo di questi future arriva dopo un anno nel quale l'attenzione per le emissioni sono state poste in secondo piano rispetto alla necessità di utilizzare combustibili fossili, spiega l'agenzia. Ma la politica europea non ha abbandonato i suoi obiettivi, con il pacchetto ambientale Fit for 55 sempre in primo piano. (ANSA).