A Bergamo si progetta la città sostenibile del futuro

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Prende il via a Bergamo il confronto sull'evoluzione sostenibile delle città. Una trasformazione che "deve partire dalla convergenza di conoscenze che portino a costruire un tessuto urbano nuovo in cui si fondono architettura, energia, mobilità, efficientamento e socialità". Da qui nasce il talk "Raccontiamo la città sostenibile", organizzato da Abb il 22 febbraio alle 16.00, in streaming sul sito ANSA.it. In Italia c'è ancora molto da fare sulle smart cities: nell'ultima classifica globale redatta nel 2022 (Iese Cities In Motion Index), che vede Londra al primo posto seguita da New York e Parigi, per trovare una città italiana si deve arrivare alla 57/a posizione, dove si colloca Milano, in coda a molte altre città europee. Per affrontare i trend di sviluppo urbano che stanno già orientando le città verso modelli sostenibili ed efficienti, Abb ha deciso di coinvolgere l'architetto Stefano Boeri e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Ad animare il dibattito, accanto a loro, intervengono Maria Cristina Papetti, head of Global Sustainability Enel Grids, che affronta il tema delle sfide legate alla crescita della domanda di energia elettrica, e Guido Davoglio, technical director di Tekser, che illustra le tecnologie abilitanti a supporto dell'elettrificazione sostenibile. A fare gli onori di casa, il senior vice president di Abb Italia, Gianluca Lilli, che porta la voce di un gruppo multinazionale con radici storiche in Italia. (ANSA).