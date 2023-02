Borsa:Europa apre in calo, timori per prossime decisioni Fed

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee aprono in calo con i timori di nuove decisioni aggressive da parte della Fed sul fronte del rialzo dei tassi. I mercati hanno mal digerito le posizioni di alcuni componenti della banca centrale statunitense su un prosieguo della politica monetaria aggressiva.

Avvio di seduta in calo per Francoforte (-1,04%), Parigi (-0,81%) e Londra (-0,46%). (ANSA).