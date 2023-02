Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali. Dopo una serie di dichiarazioni di esponenti della Fed il timore è di nuovi rialzi dei tassi sostenuti. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche e l'andamento della crescita economica.

In flessione Tokyo (-0,66%). Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce al cambio col dollaro a 134,70 e sull'euro a 143.20.

A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Hong Kong e Shenzhen (-1%), Shanghai (-0,6%), Seul (-0,9%) e Mumbai (-0,3%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. Previsti i discorsi di una serie di componenti della Fed (Mester e Barkin) e della Bce (Villeroy). (ANSA).