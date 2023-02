Borsa: Europa prosegue in calo, titoli di Stato in tensione

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee proseguono in calo con i timori di ulteriori decisioni aggressive da parte delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. Dopo le posizioni di alcuni componenti della Fed e l'intervista di Isabel Schnabel, membro del direttorio Bce, i rendimenti dei titoli di Stato europei sono in netto rialzo. In calo l'euro che passa di mano a 1,0642 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In flessione Francoforte e Parigi (-0,7%), Londra e Madrid (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,3%), mentre si cercano soluzioni per la crisi dei microchip.

Male anche l'energia (-0,9%), con il petrolio in netto calo. Il Wti scende dell'1,5% a 77,31 dollari al barile e il Brent dell'1,4% a 83,96 dollari. Male anche il comparto del lusso (-1,3%).

Deboli le banche (-0,2%), mentre si guarda agli effetti del rialzo dei tassi con maggiori ricavi nel corso dell'anno. Lieve flessione per le utility mentre il gas si attesta sotto la soglia dei 50 euro al megawattora. Poco mossa Edf (+0,08%), dopo i conti in rosso ed la prospettiva di una ripresa nel 2023.

Sul fronte dei bond governativi lo spread tra Btp e Bund si attesta a 189 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,42% (+9 punti base). Salgono anche i rendimenti della Spagna al 3,5% (+7 punti) e quello della Grecia al 4,32% (+8 punti).

