Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee proseguono in calo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle posizioni degli esponenti della banche centrali, con Isabel Schnabel, membro del direttorio Bce, che ritiene necessario un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo. Posizioni da falchi sono arrivate anche da alcuni esponenti della Fed. Sul fronte valutario l'euro è in calo e passa di mano a 1,0624 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,8%. In calo Francoforte (-1,1%), Parigi e Milano (-0,7%), Madrid (-0,5%), Londra (-0,3%). I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,5%). Male anche l'energia (-1,3%), con il petrolio che rallenta ancora. Il Wti scnede a 76,14 dollari al barile, con un calo del 3%. In flessione anche il Brent a 82,7 dollari (-2,8%).

Vendite anche sulle banche (-0,6%), fatta eccezione per quelle italiane che si muovono in terreno positivo, e le assicurazioni (-0,6%). Poco mosse le utility (-0,01%), con il gas sotto la soglia dei 50 euro al megawattora.

A Piazza Affari brindano gli istituti di credito dopo un report di Kbw che vede prospettive positive anche grazie al rialzo dei tassi d'interesse. Vola Mps (+7,8%), anche dopo la doppia promozione di Moody's che ha alzato di due gradini i rating assegnati. In rialzo anche Bper (+3,7%), Banco Bpm (+1,4%), Intesa (+0,2%) mentre è debole Unicredit (-0,3%).

Mostra i muscoli Tim (+1,8%), alle prese con l'offerta di Kkr ed in attesa di eventuali mosse da parte di Cdp. In fondo al listino Recordati (-3,9%) e Tenaris (-3,5%), quest'ultima dopo il rally della vigilia. (ANSA).