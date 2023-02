Pe, più piste ciclabili, posti bici e Iva ridotta a ciclisti

(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - Via libera dal Parlamento europeo alla strategia ciclistica Ue. Il testo sottolinea come la bicicletta debba essere riconosciuta come una modalità di trasporto a tutti gli effetti e ne sottolinea i vantaggi per la transizione verde europea.

Gli eurodeputati denunciano la mancanza di parcheggi custoditi e di piste ciclabili dedicate nelle città europee ma anche misure insufficienti per prevenire i furti, La risoluzione suggerisce quindi che le autorità regionali integrino la bicicletta e i sistemi di bike sharing nei piani di mobilità urbana nonché favoriscano la maggiori sinergia con altre modalità di trasporto aumentando per esempio i posti per le biciclette nei treni.

Gli eurodeputati incoraggiano i governi a ridurre le aliquote Iva per la fornitura, il noleggio e la riparazione di biciclette ed e-bike e invitano la Commissione a sostenere la produzione di biciclette e componenti 'Made in Europe'. Il testo chiede infine che Commissione designi il 2024 come Anno europeo del ciclismo.

