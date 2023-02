Non autosufficienza: Ivass, 23 miliardi a carico delle famiglie

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La spesa pubblica per la non autosufficienza, considerando anche l'invecchiamento demografico, è destinata a salire sempre più. "Il rapporto tra spesa a carico dello Stato del long term care e Pil passerà dall'1,9% del 2020 al 2,8% del 2070, secondo le proiezioni della Ragioneria dello Stato. A queste spese vanno aggiunte quelle sostenute direttamente dalle famiglie, che nel 2021 sono state stimate in 23 miliardi, sommando i costi per le rette delle residenze assistite, l'assistenza domiciliare e tutta l'attività dei caregiver". Lo ha affermato il segretario generale dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), Stefano De Polis, nel corso dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria, alla commissione Affari sociali del Senato. "Per far fronte ai bisogni prsenti e futuri delle persone anziane non autosufficienti può essere opportuno coinvolgere maggiormete il settore assicurativo", ha sottolineato. (ANSA).