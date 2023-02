Giorgetti, su bonus politica scellerata, pesa 2.000 euro a testa

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il dl sui crediti degli incentivi fiscali, cioè dei bonus edilizi, "è una misura d'impatto che si rende necessario per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa. Questo è bilancio di questa esperienza". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm.

Il ministro ha spiegato anche che il decreto "ha un duplice obiettivo: cercare di risolvere il problema che riguarda la categoria delle imprese edili per l'enorme massa di crediti fiscali incagliati e mettere in sicurezza i conti pubblici". Le norme sono state approvate "con grande responsabilità e avendo bene in testa la necessità di fare tutto ciò che è possibile soprattutto nei confronti della categoria delle imprese edili che in questo momento riscontrano una difficoltà finanziaria rispetto alla possibilità di scontare i crediti maturati nel 2021, 2022 e questa prima fase del 2023". (ANSA).