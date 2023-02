Eni e Pfb energy partner al 50% per bioraffineria negli Usa

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Eni Sustainable Mobility e Pbf Energy hanno raggiunto un accordo per creare una joint venture partecipata al 50% ciascuna, la St. Bernard Renewables, per la bioraffineria in fase di costruzione nell'area della raffineria di Chalmette della Pbf, in Louisiana (Stati Uniti d'America).

Lo rende noto un comunicato in cui si spiega che Eni Sustainable Mobility contribuirà con 835 milioni di dollari, più fino a 50 milioni addizionali in base all'eventuale raggiungimento di obiettivi progettuali, nonché con la sua esperienza nella bioraffinazione. Pbf apporterà la competenza industriale negli Stati Uniti, gli asset e continuerà a dirigere la realizzazione del progetto e gestirà la bioraffineria una volta che la sua costruzione sarà ultimata.

L'avvio della bioraffineria St. Bernard Renewables è previsto nella prima metà del 2023 con l'obiettivo di una capacità di trattamento di circa 1,1 milioni di tonnellate/anno, con una capacità di pretrattamento delle materie prime. La bioraffineria produrrà principalmente Hvo Diesel (olio vegetale idrotrattato, comunemente noto come 'renewable diesel' in Nord America), per 306 milioni di galloni all'anno, e utilizzerà la tecnologia Ecofining sviluppata da Eni in collaborazione con Honeywell Uop.

(ANSA).