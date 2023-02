Brasile: Lula annuncia il nuovo salario minimo a 260 dollari

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato oggi l'aumento del salario minimo in Brasile a 1.320 reais (circa 260 dollari) a partire dal 1 maggio.



"È il mio impegno per il popolo brasiliano, è già stato definito con il movimento sindacale, con il ministero del Lavoro, con il ministro Fernando Haddad (Finanze) che a maggio riporteremo a 1.320", ha detto l'ex sindacalista metallurgico. L'attuale salario minimo nel Paese è di 1.302 reais.



Avremo "una nuova regola del salario minimo, che avevamo già nel mio primo mandato (2003-2010), cioè il salario terrà conto dell'inflazione e della crescita del Pil", ha aggiunto Lula.



Secondo il capo dello Stato "è il modo più giusto per distribuire la crescita dell'economia". "Aumenteremo ogni anno il salario minimo", ha concluso Lula.