Borsa: Milano (+1%) accelera con le banche, corre Pirelli

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La Borsa di Milano (+1%) accelera e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari volano le banche, con la prospettiva di maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi d'interesse. Corre Pirelli (+3,3%), dopo il chiarimento di Marco Polo sulla quota di Sinochem, l'azionista forte cinese che "non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione". Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,35%.

Balzo di Tenaris (+7,5%), dopo i conti. Tra gli istituti di credito si mette in mostra Unicredit (+4%). Bene anche Mps (+3,6%), con Moody's che ha migliorato i rating. Avanzano anche Bper (+2,7%), Intesa (+2,2%) e Banco Bpm (+1,5%). Performance positiva per Amplifon (+2,6%), Leonardo (+1,7%) e Nexi (+1,6%).

Nel listino principale sono in flessione le utility, con il prezzo del gas in netto calo. Enel cede lo 0,6%, Erg (-0,5%), Snam (-0,4%). (ANSA).