Borsa: Europa contrastata dopo Wall Street, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le Borse europee proseguono contrastate dopo l'avvio negativo di Wall Street. Sui mercati si guarda ad una serie di dati macroeconomici con i timori di ulteriori rialzi dei tassi da parte delle banche centrali.

Salgono i rendimenti dei titoli di Stato mentre sul fronte dei cambi l'euro è in calo a 1,0674 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rialzo Milano (+0,5%) e Parigi (+0,4%), in calo Londra (+0,2%) e Francoforte (-0,4%), poco mossa Madrid (+0,04%). I listini sono sostenuti dalle Tlc (+0,5%) e dalle banche (+1,2%), queste ultime con la prospettiva di maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi.

Poco mossa l'energia (-0,09%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale a 78,76 dollari al barile (+0,2%) e il brent a 85,46 dollari (+0,1%). In flessione le utility con il gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a del 3,6% a 52,75 euro al megawattora. Seduta in calo anche per il comparto dell'auto (-0,5%).

A Piazza Affari vola Tenaris (+7,4%), dopo i conti. Tonica anche Pirelli (+3%), dopo il chiarimento di Marco Polo sulla quota di Sinochem, l'azionista forte cinese che "non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione". Tra le banche in luce Unicredit (+3,5%) e Mps (+2,4%). Seduta in calo per le utility con Enel e Erg (-1,1%), Snam e Hera (-1%). (ANSA).