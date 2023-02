Borsa: Europa chiude in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo, in controtendenza rispetto all'andamento negativo di Wall Street dopo una serie di indicatori macroeconomici. Gli investitori guardano alle indicazioni che arrivano dalle banche centrali, mentre si allentano le tensioni sui titoli di Stato.

Concludono la seduta in terreno positivo Parigi (+0,89%), Londra e Francoforte (+0,18%). Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0688 sul dollaro. (ANSA).