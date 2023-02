B&B Hotels: nel 2022 fatturato di 945 milioni

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - B&B Hotels ha chiuso il 2022 con un fatturato di 945 milioni in tutto il mondo, di cui oltre 117 milioni in Italia, con 60 strutture sul territorio. Ora l'obiettivo della società è di superare le 800 strutture globalmente entrando anche nel mercato americano.

B&B Hotels prevede diverse nuove aperture in Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, Bulgaria, Portogallo, Slovenia, Ungheria e Italia, con l'obiettivo di arrivare a oltre 800 hotel nel mondo. Nel 2022 B&B Hotels ha chiuso l'esercizio con un fatturato di 945 milioni e l'apertura di oltre 50 nuove strutture e da quest'anno entrerà nel mercato americano, partendo dalla Florida e dal Texas.

Guardando all'Italia, è stato annunciato oggi l'ingresso di Liliana Comitini in B&B Hotels come presidente e amministratore delegato per l'Italia, Slovenia e Ungheria. In Italia B&B ha chiuso il 2022 un giro d'affari di oltre 117 milioni di fatturato e con 60 alberghi attualmente operativi sul territorio. Entro il 2023 il piano di sviluppo prevede il raggiungimento di circa 70 hotel, per arrivare entro il 2030 a oltre 150 strutture.

"Ho fin da subito avuto modo di apprezzare l'entusiasmo del gruppo. La volontà è quella di consolidare il business model, rispettando gli importanti valori sulla quale si basa il dna di B&B. Ho trovato una grande attenzione anche alla sostenibilità e da qui partiamo con una strategia per portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti di oggi e domani, sia business sia leisure" ha detto Liliana Comitini. (ANSA).