Assofondipensione: 3,8 milioni di iscritti nel 2022

"Nel 2022 le adesioni ai fondi pensione negoziali sono cresciute del 10,1%, per un totale di 3,806 milioni di lavoratori iscritti", ma a salire sono, in prevalenza, gli over54, che "con l'avvicinarsi della pensione sono maggiormente sensibili", mentre è "minima" la quota di chi ha meno di 34 anni.



A dirlo il presidente di Assofondipensione (l'Associazione dei fondi pensione negoziali) Giovanni Maggi, dal palco dell'Assemblea per il ventennale dell'organismo, che si svolge a Roma.