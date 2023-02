Sigarette da oggi più care, scattano gli aumenti

Da oggi sigarette più care. Scattano infatti gli aumenti stabiliti dalla legge di bilancio. "I prodotti riportati nel listino, già pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), subiranno una modifica tariffaria che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2023", ricorda la Federazione Italiana tabaccai sul proprio sito. In particolare, l'ammontare dell'accisa stabilito dalla manovra è per quest'anno di 28 euro per 1.000 sigarette, per il 2024 di 28,20 euro per 1.000 sigarette e dal 2025 di 28,70 euro per 1.000 sigarette.