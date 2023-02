Rc auto: Segugio.it, impennata dei prezzi a gennaio, +16,3%

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il 2023 inizia con un'impennata dei prezzi dell'Rc Auto. A gennaio 2023 il premio medio si attesta a 381,4 euro, in crescita del 3,2% sul mese precedente e del 16,3% rispetto a gennaio 2022, quando il premio medio era 327,9 euro.

Si tratta del rialzo più alto registrato negli ultimi 5 anni, secondo l'Osservatorio Auto di Segugio.it, società attiva nel confronto delle assicurazioni, nella distribuzione online di prodotti di credito e nella comparazione di utilities.

A livello regionale il balzo maggiore si registra in Lombardia (19,9%), dove il premio medio passa dai 270 euro di gennaio 2022 ai 323,7 euro di gennaio 2023, seguita da Puglia ed Umbria con un rialzo del 19,6%. Le Regioni con gli aumenti minori sono invece la Campania, con +12,1% (fino a 634,4 euro, che resto comunque il premio medio più caro a livello nazionale), la Calabria, con +12,2% (fino a 416,9 euro) e il Trentino Alto Adige con +12,5% (fino a 311,9 euro).

Tra le 10 Province più abitate, sono al Sud quelle caratterizzate da rialzi dei prezzi più contenuti: Salerno (+10,9%), Napoli (+12,2%) e Palermo (+14,9%). In testa alla classifica degli aumenti si trovano invece Brescia (+23,2%), Roma (+19,6%), Bergamo (+19,1%) e Milano (+19%). (ANSA).