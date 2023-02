Lufthansa, il traffico aereo si normalizzerà in serata

"I guasti informatici che hanno colpito Lufthansa riguardano prevalentemente lo scalo di Francoforte". È quello che ha chiarito un portavoce della compagnia tedesca.



Secondo la fonte il traffico aereo "si regolarizzerà nella prima serata di oggi" anche nella città sul Meno. Non è vero, ha aggiunto poi il portavoce, che gli aerei della compagnia sono stati coinvolti dai disagi su scala globale, come era stato invece riferito da alcuni media. Un guasto ai cavi di telecomunicazione a Francoforte, in un cantiere, hanno provocato i disagi della compagnia tedesca