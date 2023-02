India, Padiglione Italia alla Fiera Indian Ceramics 2023

(ANSA) - NEW DELHI, 15 FEB - Si è aperta oggi a Gandhinagar, nello stato del Gujarat, la fiera Indian Ceramics 2023.

L'Italia è l'unico paese straniero che partecipa alla manifestazione con un Padiglione nazionale, organizzato dall'Agenzia ICE in collaborazione con Acimac, Associazione dei costruttori italiani di macchine ed attrezzature per ceramica: quindici le aziende italiane rappresentate in questa edizione, la 17esima.

La presenza costante dell'Italia alla manifestazione, anche durante la pandemia, coordinate dall'ufficio ICE di New Delhi, testimonia l'interesse a presentare l'eccellenza tecnologica e qualitativa dei macchinari "made in Italy" da parte delle aziende del comparto.

Alessandro Liberatori, Direttore dell'Ufficio ICE di New Delhi e coordinatore della Rete degli uffici ICE per India, Bangladesh e Sri Lanka, ha partecipato come ospite d'onore, alla cerimonia inaugurale, assieme a rappresentanti del governo del Gujarat e di Messe Muenchen, organizzatore della manifestazione, oltre ad esponenti delle associazioni di categoria e ad industriali.

L'India, secondo produttore mondiale di piastrelle di ceramica, dopo la Cina, e terzo più grande consumatore, ha il potenziale per diventare il più grande produttore mondiale, grazie sia alla crescente domanda interna nell'edilizia che alle esportazioni, principalmente verso i Paesi del Golfo.

L'Italia è stato il secondo fornitore di macchinari per ceramica nel 2022, con il 13,98% del totale delle importazioni in India e un più 26,41% rispetto all'anno precedente. Nel 2021 i produttori italiani di macchinari e impianti per ceramica hanno mantenuto la leadership, con una quota del 50%, della produzione mondiale, confermandosi uno dei settori con la più alta propensione all'export, pari a circa il 75%. (ANSA).