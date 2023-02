Borsa: Milano fiacca dopo Wall street, tiene l'Europa

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo i dati macroeconomici statunitensi e l'avvio di Wall street: Milano e Madrid sono le Borse peggiori con un calo dello 0,1%, mentre Parigi sale dello 0,9% e Francoforte di mezzo punto percentuale. Caute Amsterdam e Londra, che crescono rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2%.

In forte calo invece i listini di Mosca: l'indice Moex in rubli perde il 2,2% mentre l'Rtsi in dollari oltre tre punti nonostante il prezzo del gas sia in ripresa del 4% a 54 euro al Megawattora. Milano e Madrid pagano soprattutto la tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale al 4,27% e lo spread nei confronti della Germania a 182 punti base.

In Piazza Affari debole Azimut che cede il 3%, con Italgas e Saipem in calo di due punti percentuali. Deboli anche Mediobanca (-1,7%) e Unicredit (-1,6%), con Tim in crescita di mezzo punto percentuale e Pirelli attorno alla parità in un clima molto volatile dopo la ricostruzione di Bloomberg secondo la quale i cinesi di Sinochem starebbero valutando la cessione della quota o di una sua parte in Pirelli. Forti Ferrari e Stellantis, che crescono di un punto e mezzo percentuale. (ANSA).