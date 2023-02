Borsa: Europa in ordine sparso, futures in rosso, Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Procedono in ordine sparso le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i futures Usa in rosso. Dopo il rallentamento oltre le stime dell'inflazione del Regno Unito i mercati hanno assorbito il calo della produzione industriale dell'Ue. Parigi guadagna l'1,42%, Francoforte lo 0,7%, Madrid lo 0,2%, Londra e Milano lo 0,15%. In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di mutui, le vendite al dettaglio e la produzione di gennaio, insieme alle scorte di magazzino di dicembre e al saldo delle scorte settimanali di greggio secondo l'Energy Information Administration. Sale a 181,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,3 punti al 4,239%, contro gli 0,4 punti in meno di quello tedesco al 2,42%. Scivola il greggio (Wti -0,85% a 78,38 dollari al barile) dopo l'aumento registrato nelle scorte Usa secondo l'Api e in vista del dato di oggi. In controtendenza il gas (+3,04% a 53,98 euro al MWh ad Amsterdam), recupera terreno l'oro (+0,05% a 1.836,24 dollari l'oncia) insieme al ferro (+2,07% a 864,5 dollari la tonnellata) e all'acciaio (+1,37% a 4,061 dollari la tonnellata). Sul fronte valutario sale il dollaro a 0,933 euro, 133,49 yen e 0,828 sterline.

Effetto conti su Carrefour (+8,13%) e Kering (+3,94%), che trascina anche Moncler (+1,98%) e Richemont (+2%). Si sgonfia invece Tim (+0,78%), il cui amministratore delegato Pietro Labriola ha presentato il piano industriale agli analisti. Nel comparto auto balzo di Renault (+2%), più caute invece Stellantis (+1,1%) e Ferrari (+0,69%). Gira al rialzo Bp (+0,7%) tra i petroliferi, mentre resta fiacca Eni (-0,35%). In ordine sparso le banche. Sconta i risultati Barclays (-9,89%), scivolano Lloyds (-3,72%), Unicredit (-1,5%), Bps (-1,73%) ed Mps (-1,67%). In controtendenza Commerzbank (+1,34%), e SocGen (+0,26%). (ANSA).