Barbara Marinali sarà presidente dell'Acea, presto il Cda

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di socio di maggioranza di Acea spa, ha scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli di convocare un consiglio di amministrazione straordinario per procedere alla cooptazione in seno al Cda della dottoressa Barbara Marinali e alla sua contestuale nomina a presidente della società in sostituzione della dimissionaria Micaela Castelli.

Barbara Marinali è nata a Roma il 10 agosto 1964. È presidente di Open Fiber da dicembre 2021. Siede nel consiglio di amministrazione di Webuild da aprile 2021. Dal settembre 2020 a marzo 2022 è stata senior advisor del Ceo di Snam dove ha svolto, tra l'altro, il ruolo di team leader dei progetti relativi al settore idrico. Dal 2013 al 2020 è stata componente del primo consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Dal 2009 al 2013 è stata direttore generale per le infrastrutture stradali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Precedentemente è stata direttore della segreteria del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e reggente del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del consiglio dei ministri (2006-2008). Tra le altre significative esperienze: Autorità garante della concorrenza e del mercato, ministero dell'Economia e delle finanze e ministero delle Attività produttive (oggi Mise). Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, è dottore commercialista e revisore legale.