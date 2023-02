Azimut: Timone cede lo 0,9% a 22,35 euro per azione

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Timone Fiduciaria ha concluso con successo la vendita di 1,26 milioni di azioni di Azimut Holding presso investitori istituzionali, pari a circa lo 0,9% del capitale sociale, ad un prezzo unitario di 22,35 euro. Lo si legge in una nota a seguito della procedura accelerata annunciata nella vigilia.

A seguito dell'operazione, coordinata da Intermonte, Timone Fiduciaria, assistita dallo studio legale Latham & Watkins, detiene 30,43 milioni di azioni, pari al 21,24% del capitale sociale, per conto dei soci aderenti al patto di sindacato di Azimut.

In avvio il titolo cede il 4% a meno di 22,25 euro, oltre 10 centesimi in meno dei 22,35 euro pagati nella vigilia per l'acquisto del pacchetto. (ANSA).