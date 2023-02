Auto: Urso, tempi imposti da Ue non coincidono con realtà

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "L'Italia è in ritardo" sulla transizione nel comparto auto e dobbiamo "accelerare sguli investimenti" ma i "tempi e modi che l'Europa ci impone non coincidono con la realtà europea e soprattutto italiana". Lo afferma il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso a 'Radio anch'io in merito allo stop della Ue a veicoli con motori termici nel 2035. "Non possiamo affrontare la realtà con una visione ideologica e faziosa che sembra emergere dalle istituzioni europee". (ANSA).