Patto:Gentiloni,non c'è spazio per nuova proroga sospensione

"In base alla situazione in cui ci troviamo penso che non ci sia spazio per rimandare la conclusione della clausola generale di salvaguardia e questo è un motivo in più per andare avanti con la nostra discussione e fare progressi per costruire un consenso":



Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando al consiglio Ecofin a Bruxelles, ribadendo dunque di escludere che a fine anno possa venir ulteriormente prorogata la sospensione delle regole del Patto di stabilità.