Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%), bene Tenaris e Saipem

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Piazza Affari riduce il rialzo nel finale di una seduta piuttosto volatile, ma sempre al di sopra della parità. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,26% a 27.510 punti mentre il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi si mantiene di 0,6 punti sotto la soglia dei 179 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,4 punti al 4,2% e quello tedesco di 5,1 punti al 2,416%.

In luce Tenaris (+2,05%) alla vigilia dei conti, sostenuta dalle stime degli analisti, mentre Saipem (+1,84%) rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Seguono Unicredit (+1,47%), Azimut (+1,18%), Pirelli (+1,02%), Leonardo (+0,8%) ed Eni (+0,72%).

Sotto pressione Iveco (-2,35%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia. Deboli Amplifon (-1,23%), Nexi (-0,92%) e A2a (-0,65%), mentre appare cauta Tim (+0,14%), nel giorno del Cda sui conti. In ordine sparso Banco Bpm (-0,75%), Bper (-0,38%), Intesa (+0,36%) ed Mps (+0,04%). (ANSA).