Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,22%) con Tenaris e Saipem

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Ha chiuso in lieve rialzo Piazza Affari, tra scambi in calo per poco più di 2 miliardi di euro di controvalore nel giorno dell'inflazione Usa di gennaio. Un dato che ha spinto al ribasso i listini americani per timori di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed. Hanno tenuto invece gli indici nel Vecchio Continente, come appunto a Milano (+0,22% a 27.498 punti). In calo il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 178,5 punti contro i 180 della vigilia e i 179 segnati oggi in apertura. E' cresciuto invece di 5 punti base il rendimento annuo italiano al 4,216%, contro i 6,5 punti in più di quello tedesco al 2,431%.

Sul podio Tenaris (+2,11%) alla vigilia dei conti, sostenuta dalle stime degli analisti che si attendono un utile di oltre 793 milioni di dollari (740,4 mln euro). Rimbalzo di Saipem (+1,8%) dopo lo scivolone della vigilia a seguito di due nuove linee di credito per 860 milioni di euro. In ordine sparso le banche, con Unicredit (+1,32%) ed Mps (+0,6%) positive, Intesa (+0,14%) poco mossa e Bper (-0,5%) e Banco Bpm (-0,6%) sotto la parità.

Acquisti anche su Pirelli (+1,14%), Azi8mut (+0,83%), che ha diffuso i conti a borsa chiusa insieme a Tim (+0,48%). Bene anche Leonardo (+0,8%), più cauta invece Eni (+0,39%).

Sotto pressione Iveco (-2,37%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia, deboli Amplifon (-1,05%) e A2a (-0,87%), poco mosse Nexi (-0,38%), Terna (-0,19%) e Ferrari (-0,16%), superata da Stellantis (+0,44%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Eukedos (+7,14%) e D'Amico (+5,79%), deboli invece Banca Sistema (-4,22%) e illimity Bank (-4,21%). (ANSA).