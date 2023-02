Borsa: Europa positiva nel finale, cede New York, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Borse europee positive nel finale a differenza dei listini Usa nel giorno dell'inflazione lievemente sopra le stime in gennaio. Un dato che, secondo gli esperti, potrebbe indurre la Fed a nuovi rialzi dei tassi per controllare il fenomeno. Si conferma regina Madrid (+0,7%), seguita da Milano (+0,4%), Parigi (+0,37%), Londra (+0,27%) e Francoforte (+0,22%). Stabile a 178,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,9 punti al 4,2% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,423%. Stabile il dollaro a 0,932 euro, ma risale a 132,79 yen e scende a 0,822 sterline. Cede il greggio (Wti -1,53% a 78,9 dollari al barile) in vista delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa secondo l'Api (American Petroleum Institute). Si mantiene positivo invece il gas (+1,43% a 52,46 euro al MWh).

Corrono Telefonica (+3,73%), Bt (+3,43%), Vodafone (+3,21%) e Kpn (+2,2%), seguiti a distanza da Tim (+0,75%), nel giorno del Cda sui conti.

Acquisti sui produttori di semiconduttori Nordic (+3,6%), Be (+1,29%) ed Stm (+0,9%). Rialzi dello 0,9% circa per Eni, TotalEneries, Bp e Shell. Famnno meglio Tenaris (+2,55%) alla vigilia dei conti e Saipem (+2,23%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Acquisti sugli automobilistici Volkswagen (+1,59%), Renault (+1,22%), e Stellantis (+0,83%).

Pesante invece Volvo (-4,28%). Contrastate le banche, con rialzi per Bnp (+1,8%), Unicredit (+1,47%)e Bbva (+1,2%). Più caute Mps (+0,76%) e Intesa (+0,58%), deboli Bper (-0,27%), Banco Bpm (-0,43%) e CaixaBank (-0,67%). (ANSA).