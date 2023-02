Borsa: Europa migliora con Wall Street positiva, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Tornano a salire le principali Borse europee insieme ai listini Usa, dopo il dato sull'inflazione americana al di sopra delle stime. Madrid (+1%) si conferma la numero uno, seguita da Milano (+0,8%), Parigi (+0,77%), Francoforte (+0,63%) e Londra (+0,55%). Di nuovo in calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che scende a quota 176,9 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,7 punti al 4,16%, mentre quello tedesco sale di 2,3 punti al 2,84%. In calo anche il dollaro a 0,928 euro, 132,5 yen e 0,818 sterline.

Riduce il calo il greggio (Wti -1,17% a 79,27 dollari al barile) in vista delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa secondo l'Api (American Petroleum Institute). Positivo ma sotto ai massimi il gas (+2,21% a 52,85 euro al MWh ad Amsterdam).

In evidenza i telefonici Vodafone e Telefonica (+4% entrambe), Bt (+3,88%) e Kpn (+2,71%), mentre resta sotto la parità Tim (-0,44%), nel giorno del cda sui conti.

Girano in positivo i produttori di semiconduttori Nordic (+3,36%), asm-Osram (+2,1%) ed Stm (+1,4%). Accelerano i petroliferi Eni (+1,3%), Bp (+1,27%), Shell (+1,16%) e TotalEneries (+1,01%) insieme a Saipem (+2,8%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Acquisti sugli automobilistici Volkswagen (+2%), Renault (+1,58%), e Stellantiss (+1,12%), frena invece Volvo (-2,53%). Contrastate le banche, con rialzi per Bnp (+1,97%), Unicredit (+1,63%)e Bbva (+1,4%). Più caute Intesa (+0,72%) ed Mps (+0,47%), invariata Bper, deboli Banco Bpm (-0,29%) e CaixaBank (-0,27%). (ANSA).