Borsa: Europa e Milano positive, future Wall Street incerti

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa del dato sui prezzi al consumo di gennaio negli Stati Uniti, attesi in lieve frenata, e del successivo avvio di Wall Street, i cui future sono solo marginalmente positivi.

Tra le Borse europee la migliore è Amsterdam in aumento dello 0,6%, seguita da Milano e Madrid in crescita di mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,4% Parigi e Francoforte, con Londra in crescita dello 0,3%. Non hanno mosso gli operatori il prodotto interno lordo della zona euro e l'asta dei Btp italiani, perché tutta l'attesa è per l'inflazione Usa che potrà influire sulle prossime scelte della Fed.

Stabile il rendimento dei Btp a 10 anni sul 4,14% con lo spread a quota 179. In rafforzamento l'euro sul dollaro su un rapporto di 1,07, mentre il petrolio fatica a tenere quota 79 dollari al barile. Timido tentativo di rimbalzo per il gas (+2%) che ha toccato anche brevemente i 53 euro al Megawattora.

In Piazza Affari, bene Tenaris e Saipem, che crescono rispettivamente dell'1,8% e dell'1,6%. In linea con listino generale Tim mentre si registra qualche presa di beneficio dopo le corse dei giorni precedenti su Iveco, che scende dell'1,8% a 9,3 euro. (ANSA).