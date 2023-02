Anima: Mediobanca acquista fino al 9% per un investitore

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Mediobanca ha avviato un'operazione di acquisto di titoli di Anima Holding fino al 9% del capitale per conto di un investitore finanziario attraverso una procedura accelerata (reverse accelerated bookbuilding). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'obiettivo è di acquistare fino a oltre 31,18 milioni di azioni per conto di un soggetto che non è azionista di Anima Holding e che è disposto ad acquistare "da un minimo del 7 fino a un massimo del 9% delle azioni". L'investitore - viene spiegato - non intende promuovere un'Opa nei prossimi 12 mesi. (ANSA).