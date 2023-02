Spread Btp-Bund: si restringe, corre il rendimento tedesco

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Cambia direzione lo spread e si registringe a 182,9 punti base col rendimento del decennale italiano al 4,18% e dell'equivalente tedesco al 2,35%.

Non si arresta in particolare l'aumento del rendimento del Bund sulla scadenza breve dei due anni (al 2,75%) già visto venerdì quando il tasso si è spinto già al 2,7%, ai massimi dal 2008, in un movimento non dissimile dai titoli di Stato americani: a far calare i prezzi dei bond governativi aumentandone i rendimenti contribuiscono le attese di nuovi rialzi dei tassi da parte di Fed e Bce. (ANSA).