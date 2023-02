Gas: conclude in calo a 51 euro, ritocca minimi da 2021

Prezzo del gas ancora in riduzione sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a marzo ha concluso la prima seduta della settimana a 51,7 euro al Megawattora, in ribasso del 4% rispetto alla chiusura venerdì.

Il calo è stato favorito anche dalla ripresa parziale delle esportazioni dal terminal Freeport Lng negli Stati Uniti dopo otto mesi di stop, con il valore del gas che ha così ritoccato ancora i minimi dal dicembre 2021. (ANSA).