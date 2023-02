Folgiero, c'è bisogno sicurezza crescerà spesa difesa navale

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 13 FEB - "Sicuramente la spesa in difesa navale crescerà in questo nuovo ciclo industriale". E' la convinzione di Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, espressa a margine di una visita alla Lef.

"La nave ha quegli elementi di deterrenza particolari della spesa della Marina, ha la capacità di difendere i cavidotti, le infrastrutture energetiche, i cavi delle comunicazioni. L'80% dei fondali del Mediterraneo non sono conosciuti: credo che la spesa della Marina crescerà perché c'è grande bisogno di sicurezza e i prodotti militari di Fincantieri come Fremm antisommergibile e corvette sono i più richiesti e i più provati in mare".

L'ad di Fincantieri ha parlato anche della ripresa del settore crocieristico: "Sulle navi da crociera le percentuali di occupazione sono tornate quelle ante Covid: tutte le navi e tutti gli armatori hanno rimesso in esercizio l'intera loro flotta". In pandemia, ha aggiunto, "hanno avuto una sofferenza finanziaria enorme, che ora si deve in qualche maniera rimarginare attraverso la generazione di cassa di questa ripartenza turistica. I segnali sono senz'altro positivi: non ci sarà la crescita a cui siamo stati abituati gli anni passati, ma c'è sicuramente un mercato indirizzabile. Fincantieri e noi siamo su tutte le opportunità, su tutti gli armatori, su tutti i prodotti". (ANSA).