Enel: firmato project financing da 560 milioni con Unicredit

3Sun, società di Enel Green Power, ha firmato l'accordo di finanziamento "non-recourse" con UniCredit per un importo massimo di 560 milioni di euro, supportato dalla garanzia green di Sace, "per ampliare la più grande fabbrica di pannelli solari italiana, a Catania". Lo rende noto un comunicato ricordando che "la capacità produttiva della fabbrica è destinata ad aumentare di 15 volte dagli attuali 200 Mw a 3 Gw l'anno entro luglio 2024".



Il finanziamento è suddiviso tra 475 milioni di euro di senior term loan e 85 milioni di euro di Vat loan: il senior term loan beneficia per l'80% della Garanzia Green di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell'Economia è specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che si conferma così in prima linea nell'attuazione del Green New Deal in Italia.



Il progetto Tango (italian pv Giga factory) promuoverà la tecnologia solare ad alta efficienza di ultima generazione in Europa e contribuirà alla riduzione della dipendenza energetica del continente, prosegue la nota.