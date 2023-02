Borsa: Milano sale (+0,4%) con Europa, giù Saipem, cala Tim

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Piazza Affari è positiva (+0,44%) col resto dei listini europei mentre i futures su Wall Street risultano contrastati. Dopo le stime della Ue su inflazione e Pil, col prezzo del gas in discesa e il petrolio pure, gli investitori cercano di capire se ci sarà un allentamento della politica delle banche centrali sui tassi. Decisivo sarà domani il dato sui prezzi al consumo negli Usa: sebbene si preveda ancora in rallentamento c'è il rischio che, nel breve termine, l'inflazione non scenda così rapidamente come si spera.

A Milano crolla Sapeim (-5%), dopo essere scesa dell'8% in picchiata in un mercato che non ha accolto bene le nuove linee di credito per 860 milioni. Debole Tim (-0,75%) alla vigilia del cda sui conti e piano e in assenza di segnali sul futuro della rete. Prosegue invece la marcia di Iveco (+4,35), sull'onda dei numeri sopra le attese. Si mette in luce Pirelli (+2,6%): a Borsa chiusa a Parigi (+0,66%) la concorrente Michelin diffonderà i conti.

Londra intanto guadagna lo 0,33%, Francoforte lo 0,26 per cento.

