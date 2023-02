Borsa: Milano prudente (+0,14%), bene Iveco e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Prevale la prudenza a Piazza Affari che ha già dimezzato il rialzo iniziale (+0,13%) con gli investitori che si posizionano all'inizio di una settimana che vedrà domani il dato sui prezzi al consumo Usa dare indicazioni sulle prossime mosse delle Fed per contenere l'inflazione.

Si mettono in luce nel comparto 'automotive' Iveco (+2,5%), Pirelli e Cnh (+1,3% entrambi), bene anche Tenaris (+1,5%). In fondo al paniere principale ci sono invece Saipem (-0,47%) che ha annunciato nuove linee di credito per 860 milioni, Recordati (-0,35%), Stm (-0,26%) e Nexi (-0,22%). Segno meno anche per le banche. (ANSA).