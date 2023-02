Borsa: Europa cerca l'allungo dopo stime Ue, Milano (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Le stime della Commissione Ue su Pil e inflazione danno un mano alle Borse europee che provano ad allungare il passo.

Parigi, dove a mercati chiusi sono attesi i conti degli pneumatici Michelin, è la migliore (+0,5%), tallonata da Francoforte (+0,43%) e Milano (+0,32%).

Qui continua il rally di Iveco (+4,3%), grazie ai risultati e alle prospettive per il 2023 diffusi venerdì, bene Pirelli (+2,6%) in sintonia col concorrente francese. Zavorra il listino Saipem (-1,1%) che ha richiesto nuove linee di credito, seguito da Unicredit (-0,9%) in una giornata non favorevole per le banche e da Eni (-0,2%) che come gli altri petroliferi risente del cambio di direzione del greggio dopo i rialzi di venerdì.

(ANSA).