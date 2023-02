Benzina: diesel torna a costare meno, al self è a 1,857 euro

Il diesel torna a costare meno della benzina per la prima volta da fine agosto. A rilevarlo è Quotidiano energia, secondo cui l'inversione si deve ad un calo più accentuato del diesel proseguito nel fine settimana anche con un intervento sabato di Tamoil sul prezzo raccomandato del prodotto (-1 centesimo).

Guardando al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 12 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,864 euro al litro (1,867 il dato di venerdì). Il prezzo medio praticato del diesel self è invece 1,857 euro al litro.

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,006 euro al litro (2,009 il valore di venerdì). La media del diesel servito è 2,000 euro/litro (contro 2,012).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,797 e 0,829 euro al litro. Infine, il prezzo medio del metano auto è tra 1,885 e 2,142.