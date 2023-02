Asia: avvio di settimana debole, timori per l'inflazione

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - I listini asiatici hanno aperto deboli una settimana che si prennuncia ricca di dati macroeconomici. L'attenzione degli investitori è concentrata in prima battuta sui prezzi al consumo negli Usa, attesi martedì: il timore è che possano confermare che la lotta all'inflazione non è finita e che di conseguenza la Fed non allenti la morsa sui tassi. Giovedì sarà poi la richiesta di sussidi di disoccupazione sempre negli Usa a dare il polso sullo stato dell'economia americana.

Nel frattempo resta forte il dollaro mentre lo yen si è indebolito in vista della nomina martedì del nuovo governatore della Banca del Giappone e delle scommesse su una politica monetaria più restrittiva. Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,88%, anche per i risultati societari inferiori alle attese di aziende come Asics e Shiseido. Male Seul (-0,69%) e in calo si muove Hong Kong (-0,5%) mentre sono in rialzo Shanghai (+0,7%) e Shenzhen (+1,1%). (ANSA).