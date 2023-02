Auto: sempre più cari gli accessori da neve, costi +10%

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Brutte notizie per milioni di italiani che, con l'arrivo della stagione invernale, hanno equipaggiato la propria automobile con accessori da neve.

Complice il caro-energia e i rincari delle materie prime, molti prodotti indispensabili agli automobilisti che abitano in zone di montagna o che vogliono trascorrere qualche giorno sulla neve, hanno subito sensibili aumenti dei prezzi, al pari delle riparazioni per sinistri o danni legati al manto stradale innevato o ghiacciato. Lo sottolinea Federcarrozzieri - associazione nazionale che rappresenta le autocarrozzerie italiane - che diffonde i numeri sul fenomeno.

Per l'acquisto e il montaggio di un set di gomme invernali, la spesa varia tra i 250 euro e i 700 euro, a seconda della tipologia e della qualità degli pneumatici scelti - spiega Federcarrozzieri - Per le catene la spesa oscilla tra i 30 e i 70 euro, ma può raggiungere i 200 euro per le catene da neve "a ragno". Chi opta per le calze da neve, deve affrontare una spesa che vai dai 35 euro a coppia per la versione basic fino ai 160 euro di quelle premium. Il liquido antigelo, indispensabile per proteggere il motore delle auto in caso di basse temperature, ha un costo medio compreso tra i 9 e i 20 euro, mentre il prezzo del detergente antighiaccio per parabrezza oscilla tra i 7 e i 15 euro; un telo per proteggere il parabrezza dalla neve costa in media 14 euro. Accessori che - analizza Federcarrozzieri - hanno subito rincari medi del +9,8% rispetto allo scorso anno.

(ANSA).