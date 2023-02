Unipol, l'utile sale a 866 milioni, la cedola batte il piano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il gruppo Unipol chiude l'esercizio 2022 con un utile netto di 866 milioni di euro, in crescita dell'8,8% rispetto ai 796 milioni del 2021, e una raccolta salita del 2,4% a 13,6 miliardi, con un contributo di 8,3 miliardi dal ramo danni (+4,5%) e di 5,3 miliardi dal ramo vita (-0,8%). Al netto della componenti straordinarie, che includono nel 2022 i costi per il prepensionamento di circa 900 dipendenti, l'utile normalizzato balza del 55%, da 514 a 797 milioni.

I risultati, si legga in una nota, sono "in linea con gli obiettivi del piano strategico 2022-2024" e consentono al cda di proporre un dividendo di 0,37 euro per azione, in crescita del 23% sul 2021, con un dividend yield del 7,5%. Il monte dividendi di 265 milioni destinato ai soci è "superiore alle previsioni del piano strategico" che metteva in conto per il triennio 2022-204 il pagamento di dividendi cumulati per 750 milioni di euro.

"Risultati in linea" con gli obiettivi del piano anche per la controllata Unipolsai, in cui sono concentrate tutte le attività assicurative del gruppo. L'utile netto si è attestato a 651 milioni, in calo rispetto ai 723 milioni del 2021, ma al netto delle componenti straordinarie ha segnato una crescita da 596 a 789 milioni. Proposto il pagamento di una cedola di 0,16 euro ad azione, rispetto agli 0,19 euro del 2021, pari a un monte dividendi di circa 453 milioni di euro, "in linea con le previsioni del piano strategico", e a un dividend yield del 6,4%.

"In assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento", Unipol e Unipolsai prevedono "un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano strategico 2022-2024". (ANSA).