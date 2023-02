Borsa: Milano tenta il rialzo (+0,1%), corre Iveco, bene Enel

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Tenta il rialzo Piazza Affari dopo un avvio in calo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% a 27.532 punti spinto da Iveco (+12,31%) a seguito dei conti, diffusi nella vigilia da Enel (+2,21%). In luce anche Leonardo (+2,88%), Eni (+1,7%) e Saipem (+1,33%), con il greggio che gira in rialzo (Wti +1,13% a 78,93 dollari al barile). Tiene Bper (+0,9%), più cauta banco Bpm (+0,38), fiacche invece Unicredit (-0,4%) e Intesa (-0,46%). Scivolone di Mps (-3,65%) dopo che l'amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel, intervistato dal Corriere della Sera, ha escluso un nuovo interesse per la banca. Deboli Nexi (-1,76%), Fineco (-1,53%), Amplifon (-1,52%), Mediobanca (-1,45%), Ferrari (-1,28%) ed Stm (-0,76%). Lieve calo per Tim (-0,33%) e Stellantis (-0,09%), contrastate Mfe A (+0,83%) e B (-1,06%), sprint di Eurogroup (+5,36%), oggi al primo giorno di quotazione su Euronext Milan.

